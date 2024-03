Am Mülheimer Hafen Polizei findet Leiche eines 15-Jährigen in Köln

Köln-Mülheim · Die Polizei hat am Sonntagmorgen die Leiche eines 15-Jährigen am Mülheimer Hafen in Köln gefunden. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen.

11.03.2024 , 09:19 Uhr

Am Mülheimer Hafen in Köln wurde am Sonntag ein 15-Jähriger tot aufgefunden. Foto: dpa/Sascha Thelen





Polizisten haben am Sonntag gegen 8 Uhr auf einer Landzunge am Mülheimer Hafen in Köln-Mülheim die Leiche eines 15 Jahre alten Jungen mit Spuren von Gewalteinwirkung aufgefunden. Bereits zuvor hatten Beamte zwei 18 und 20 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Wie die Staatsanwaltschaft und die Kölner Polizei mitteilten, war es gegen 1.40 Uhr laut Zeugenaussagen vor einer Gaststätte an der Danzierstraße aus noch unklaren Gründen zu einer Konfrontation zwischen drei Beteiligten gekommen. Demzufolge hätten dort zwei junge Männer einen Dritten, möglicherweise den 15-Jährigen, mit Gewaltandrohung zum Mitkommen genötigt. Polizeikräfte nahmen die beiden Tatverdächtigen im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen in Mülheim fest. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts dauern an.

