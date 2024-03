Am Mülheimer Hafen Polizei findet Leiche eines 15-Jährigen in Köln

Köln-Mülheim · Die Polizei hat am Sonntagmorgen die Leiche eines 15-Jährigen am Mülheimer Hafen in Köln gefunden. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen.

10.03.2024 , 13:29 Uhr

Am Mülheimer Hafen in Köln wurde am Sonntag ein 15-Jähriger tot aufgefunden. Foto: dpa/Sascha Thelen