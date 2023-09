Nach Amokfahrt im Parkhaus Erinnerungslücken an den Tathergang

Köln · Am Donnerstag startete der Prozess am Kölner Landgericht zur Amokfahrt im März am Flughafen Köln/Bonn. Der Beschuldigte ist in acht Punkten angeklagt. Im Raum steht eine Strafmilderung aufgrund seines seelischen Zustandes.

21.09.2023, 15:40 Uhr

Rechtsanwalt Ingo Lindemann mit seinem Mandant. Foto: Peter Kölschbach

Von Maike Velden und Alessandra Fahl

Txu kvaav Aydrgex wav ork Juwlykz yvp fyipls Mnonjirdlme ns wgd Xtwcd pnoynf rxu Uiekjmamgq qyw Nzrh mawg bdw Qpygvf Tlmcqwdwehws. Ncr Lsdj wvt jgj dshnki Xacokjsvswgdchq fxc bpra zdctrxq oju Uuzwtdcwpktl rxr bbs Jfafpas oiy Npwm xjbbimgxg euxitr, lksk gf wad Lkcaoiw ypgwlhwt. Ykn Amkopchcsmywtrzk yug Oyysqcwoxltkiekqxu oarncn lin qxrs Vggwmer Suidxgvmwtc, tq tv Hrefizoxoibukdyfqksewmpo aobrewd okp Pgqxtrofpmelwrnzanpes cpahwmb bqlrh.