Ausschreitungen des 1.FC Köln in Nizza : Polizei durchsucht Wohnungen in Köln und dem Rheinland

Köln Nach den Ausschreitungen der Fans des 1. FC Köln in Nizza hat es eine neue Entwicklung gegeben. Seit den frühen Morgenstunden durchsuchen Polizisten Gebäude in Köln und anderen Städten.

Seit den frühen Morgenstunden durchsuchen Polizeibeamte in Köln und weiteren Städten Wohnungen und Häuser. Wie die Polizei mitteilte, stehen die Durchsuchungen mit den Ausschreitungen beim Fußballspiel des 1. FC Köln gegen OGC Nizza am 8. September im Zusammenhang. Die Durchsuchungen finden in Wohnungen in Köln, Hürth, Pulheim und Bergisch Gladbach statt.