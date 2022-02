Geburtstagsfeiern eskalieren : Partygäste in Köln greifen Polizisten an

In Köln waren die Gäste zweier Geburtstagsfeiern in eine Schlägerei verwickelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Britta Pedersen

Köln In Köln hat es am Samstag eine Schlägerei zwischen den Gästen zweier Geburtstagsfeiern gegeben. Als die Polizei eintraf, griffen zwei der Partygäste auch die Polizisten an. Mehr als 30 Streifenteams waren vor Ort.



Von Tamara Wegbahn

In Köln-Seeberg waren am Samstagabend rund 30 Gäste zweier Geburtstagspartys in eine Schlägerei verwickelt. Wie die Polizei Köln mitteilte, feierte ein 40-Jähriger am Samstag mit 20 Angehörigen, unter denen auch Kinder waren, in einem Vereinsheim seinen Geburtstag.

Gegen 21.15 Uhr soll jedoch ein 36 jähriger Mann, der ebenfalls seinen Geburtstag feierte, mit seinen 15 Partygästen in einem Partybus vorgefahren sein und wollte mitfeiern. Daraufhin brach zwischen den Gästen der beiden Veranstaltungen eine Schlägerei aus, zu der die Polizei gerufen wurde.

Als die Einsatzkräfte wegen der gemeldeten Schlägerei bei dem Vereinsheim eintrafen, sollen zwei der Partygäste die Polizisten angegriffen haben. Die Beamten riefen Verstärkung, sodass mehr als 30 Streifenteams vor Ort waren.