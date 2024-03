Vorfall an Bahnstrecke Zug rast in abgestellten Tisch zwischen Köln und Troisdorf

Köln/Troisdorf/Blankenberg · Die Bundespolizei ermittelt nach mehreren gefährlichen Eingriffen in den Bahnverkehr. Ein Zug raste in einen abgestellte Tisch und am Bahnhof Blankenberg musste die S19 plötzlich stark bremsen.

21.03.2024 , 13:34 Uhr

Die Bundespolizei ermittelt nach zwei Vorfällen in der Region. Am Dienstagabend raste ein Güterzug auf der Strecke Köln-Mühlheim nach Troisdorf in einen abgestellten Tisch aus Rattan. Wie die Bundespolizei mitteilt, wurde der Zug nicht beschädigt. Es kam aber zu einer einstündigen Sperrung der Strecke. Der Vorfall ereignet sich gegen 19 Uhr. In einem weiteren Fall wird gegen eine 71-Jährige ermittelt, die am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr unerlaubterweise die Gleise im Bahnhof Blankenberg überqueren wollte. Der Fahrer von der S19 in Fahrtrichtung Au (Sieg) musste eine Schnellbremsung einleiten. Glück für die Frau: Die Bahn kam rechtzeitig zum Stehen. Ein Rettungswagen versorgte im Anschluss die 71-Jährige, die unverletzt blieb. Es kam zu Verspätungen und Teilausfällen. Die Bundespolizei warnt eindringlich davor, Bahngleise zu betreten. Es sei lebensgefährlich und verboten.

