Nachbarschaftsstreit endet in Großeinsatz Betrunkener Kölner bedroht Polizei mit Waffe

Mit einem Polizei-Großeinsatz endete in der Nacht zum Sonntag ein Nachbarschaftsstreit in Köln. Wie die Polizei berichtet, hatten Beamte eines Spezialeinsatzkommandos einen 53-jährigen, bewaffneten Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Nippes überwältigt. Der Mann hatte gegen 2.30 Uhr ein Streifenteam, das wegen Nachbarschaftsstreitigkeiten alarmiert worden war, an seiner Wohnungstür mit einer Langwaffe bedroht. Die Beamten zogen sich unmittelbar zurück, heißt es in der Pressemitteilung.