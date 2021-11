Tote am Niehler Hafen in Köln : Nach Fund von toter Frau nun Kinderleiche im Rhein geborgen

Binnenschiffe liegen im Hafen in Niehl. (Archivbild) Foto: picture alliance / Oliver Berg/d/Oliver Berg

Update Köln Nach dem Fund einer toten Kölnerin im Niehler Hafen ist einen Tag später eine Kinderleiche im Rhein bei Worringen geborgen worden. Mutmaßlich handelt es sich um den Sohn der Toten. Einen ersten Tatverdächtigen hat die Mordkommission nun festgenommen.



Wie die Kölner Polizei mitteilte, ist am Dienstagmorgen eine Kinderleiche im Kölner Rhein gefunden worden. Aktuell klären die Ermittler, ob der Leichenfund in Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Tötungsdelikt an einer 24-jährigen Kölnerin steht, die am Montag im Niehler Hafen geborgen wurde. Die Beamten hatten im Fall der 24-jährigen, deren vierjähriger Sohn aktuell als vermisst gilt, heute den ehemaligen Freund als Tatverdächtigen verhaftet.

Kinderleiche mutmaßlich der Sohn der Toten

Die Polizei hatte den leblosen Frauenkörper am Montag nach Hinweisen von Schiffsfahrern geborgen und Verletzungen festgestellt, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten könnten. Umgehend war eine Mordkommission eingerichtet und eine Obduktion beantragt worden. Zur genauen Art der Verletzungen machte die Polizei keine Angaben.

Am Dienstag teilten die Beamten mit, dass es sich um die Leiche einer 24-jährigen Kölnerin handelt, deren vierjähriger Sohn als vermisst gilt. Bei der Suche nach dem Kind und weiteren Spuren hat die Mordkommission unter anderem Taucher und Polizisten der Bereitschaftspolizei eingesetzt. Am Dienstagmorgen dann zogen Spaziergänger die Leiche eines Kindes an Land, die im Kölner Stadtteil Worringen im Rhein trieb. Ob es sich um den Sohn der getöteten Frau handelt, klären die Ermittler zurzeit am Fundort.

Polizei sucht Zeugen

Da sich die 24-jährige getötete Frau nach ersten Erkenntnissen bereits am Sonntag (14.November) am Niehler Hafen aufgehalten haben soll, sucht die Mordkommission nach Zeugen, die in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen am Niehler Hafen waren und möglicherweise die Kölnerin und ihr Kind gesehen haben.

Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

