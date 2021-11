Leichenfunde am Hafen in Köln-Niehl : Ex-Freund soll 24-Jährige und gemeinsamen Sohn getötet haben

Leichenfunde am Hafen in Köln-Niehl

Ein Polizeifahrzeug steht am Rheinufer im Stadtteil Niehl in den Rheinwiesen. Kurz nacheinander sind in einem Kölner Hafen und im Rhein eine Frauenleiche und ein totes Kind entdeckt worden. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Nach dem Tod einer 24-jährigen Kölnerin und ihres vierjährigen Sohnes hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen zweifachen Totschlags gegen den Ex-Freund erlassen. Er soll auch der Vater des Kindes sein.

Das Tatwerkzeug sei noch nicht gefunden worden, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Polizeitaucher hatten am Vortag einen Bereich im Hafen Köln-Niehl abgesucht. Der dringende Tatverdacht gegen den 24-Jährigen beruhe auf den Angaben des Beschuldigten, der Auswertungsergebnisse von Mobiltelefonen sowie den Obduktionsbefunden, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Vierjährige war am Mittwoch obduziert worden. Nun gehen die Ermittler davon aus, dass auch das Kind Opfer eines Tötungsdelikts wurde.