Polizei sucht nach Zeugen : 81-Jähriger nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer schwer verletzt

Köln-Nippes Am Mittwochnachmittag verletzte sich ein 81-jähriger Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer in Köln-Nippes schwer. Die Polizei Köln sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Bereits am Mittwochnachmittag kam es in Köln-Nippes zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem 81-jährigen Fußgänger und einem Fahrradfahrer. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit.