Fotofahndung : Unbekannter soll Geld in Köln-Nippes unterschlagen haben

Köln Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Mann, der in einer Bank-Filiale in Köln-Nippes Geld einer Frau aus dem Automaten unterschlagen haben soll. Er wird mithilfe von Fotos gesucht.

Am 3. Juni soll ein bislang unbekannter Mann Geld an einem Geldautomaten in einer Bank-Filiale auf der Neusser Straße in Köln-Nippes unterschlagen haben. Am Sonntag veröffentlichte die Polizei Fahndungsfotos einer Überwachungskamera, die den Mann zeigen.