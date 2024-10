Vorfall in Köln-Nippes Mordkommission ermittelt nach Schussabgabe in Kölner Gaststätte

Nach einem Schuss auf einen 35 Jahre alten Mann in einer Gaststätte in Köln-Nippes am Samstagabend haben Polizisten kurz nach der Tat einen 48-Jährigen festgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Tatverdächtige gegen 21.40 Uhr im Zuge eines handfesten Streits zwischen mehreren Beteiligten seinen Kontrahenten mit einer Waffe bedroht haben. Dabei soll laut Zeugen ein Schuss in Richtung des 35-Jährigen abgegeben worden sein. Dieser blieb jedoch unverletzt.