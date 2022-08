Angriff in der Altstadt : Mann schlägt mit Glasflasche auf Obdachlosen in Köln ein

Köln Ein Obdachloser ist in der Nacht zu Freitag in Köln von einem 28-Jährigen angegriffen und schwer verletzt worden. Der Mann war mehrfach mit einer Glasflasche geschlagen worden.

Ein 44-jähriger Obdachloser ist in Köln von einem 28 Jahre alten Mann mehrfach mit einer Glasflasche geschlagen und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Verletzten nach dem Angriff in der Nacht zu Freitag in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Demnach soll der Verdächtige, der keinen festen Wohnsitz hat, gegen 1.45 Uhr aus bislang unbekannten Gründen auf den Mann eingeschlagen haben, der zu dem Zeitpunkt auf einer Parkbank in der Trankgasse schlief. Der Angreifer flüchtete nach der Tat. Polizisten nahmen ihn kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes fest. Der 28-Jährige sollte noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.