RE5 und RB48 betroffen Oberleitungsstörung in Köln beeinträchtigt Bahnverkehr

Der Bahnverkehr in Köln und Bonn ist zurzeit aufgrund einer Oberleitungsstörung in Köln-Ehrenfeld beeinträchtigt. Mitarbeiter der Deutschen Bahn seien, laut zuginfo.nrw vor Ort, um die Störung schnellstmöglich zu beheben. Der Streckenabschnitt rund um den Bahnhof Ehrenfeld sei zurzeit gesperrt, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Bei den Zügen kommt es am Morgen zu Verspätungen und Teilausfällen.