Tickets, Öffnungszeiten, Highlights Alles rund um die neue Ramses-Ausstellung in Köln

Die Ramses-Ausstellung wird in dem Kölner Museum „Odysseum“ zu sehen sein. Dieses liegt in der Corintostraße 1 in Köln Kalk. Ganz in der Nähe liegen die Straßenbahnhaltestelle Kalk-Post, die S-Bahn Haltestelle Trimbornstraße und die Bushaltestelle Corintostraße, über die das Museum mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist. Zudem bietet das Museum eine kostenpflichtige Tiefgarage auf der Rückseite des Gebäudes.