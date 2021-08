BMW Dixi 3/15 DA 1 : Oldtimer aus dem Jahr 1928 in Köln-Ehrenfeld gestohlen

Köln In Köln-Ehrenfeld haben Unbekannte in der Nacht zu Montag einen fast hundert Jahre alten Oldtimer aus einer früheren Autowerkstatt gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Bislang Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen hochwertigen Oldtimer BMW Dixi 3/15 DA 1 aus dem Jahr 1928 aus einer früheren Autowerkstatt auf der Widdersdorfer Straße in Köln-Ehrenfeld gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch erklärte, hatte der Eigentümer das nicht mehr zugelassene Fahrzeug am Sonntag gegen 20 Uhr noch in der Werkstatt gesehen. Wie die Diebe sich Zutritt verschafft haben, ist bislang unklar.