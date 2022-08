Stadtteil Ostheim : Polizei erschießt Mieter bei Zwangsräumung in Köln

Polizei erschießt Mieter bei Zwangsräumung in Köln

Köln Die Polizei hat in Köln-Ostheim einen Mieter in seiner Wohnung erschossen. Der Vorfall ereignete sich während einer Wohnungsräumung. Der Mann soll die Beamten massiv bedroht haben.

In Köln hat die Polizei am Mittwochmorgen einen Mieter im Zuge einer Zwangsräumung erschossen. Das bestätigte die Kölner Staatsanwaltschaft auf Nachfrage. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Ostheim. Demnach habe der Getötete die Beamten in seiner Wohnung massiv bedroht. Zugegen war auch eine Gerichtsvollzieherin.