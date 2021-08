Köln-Ostheim : Zwei Männer nach lebensgefährlichem Streit festgenommen

Foto: dpa

Köln Am Dienstagvormittag haben sich drei Männer an einer Bahnhaltestelle in Köln gestritten, einer ist dabei lebensgefährlich verletzt worden. Die anderen zwei wurden festgenommen.



Nach einer Auseinandersetzung in Köln-Ostheim am Dienstagvormittag hat die Polizei zwei Männer im Alter von 30 und 32 Jahren festgenommen. Die beiden sollen an einer Stadtbahnhaltestelle einem auf dem Boden liegenden 42-Jährigen gegen den Kopf getreten und ihn lebensgefährlich verletzt haben.

Nach ersten Erkenntnissen soll der lebensgefährlich Verletzte zunächst den 30-Jährigen angegriffen haben. Er wird im Krankenhaus behandelt. Der 32-Jährige soll sich in die Auseinandersetzung eingemischt und den 42-Jährigen ebenfalls geschlagen und getreten haben. Die weiteren Hintergründe werden noch ermittelt.

