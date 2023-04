Vorfall in Overath Kutscher wird bei Unfall von eigener Kutsche überrollt

Ein 54 Jahre alter Kutscher ist in Overath von seiner eigenen Kutsche überrollt worden. Nach Angaben der Polizei seien die Pferde des unbesetzten Planwagens am Sonntagvormittag aus noch nicht geklärter Ursache am Steinhofplatz durchgegangen und ohne den Kutscher losgestürmt. Dieser habe sich den Tieren in den Weg gestellt, um sie zu stoppen. Doch der Mann wurde von den Pferden umgestoßen, von der Kutsche mitgezogen und schließlich überrollt.