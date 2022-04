Zwischenfall in Köln : Passagierschiff verliert Öl auf dem Rhein

Köln In Köln hat ein Passagierschiff mehrere Liter Öl verloren. Scheinbar hatte ein Maschinist den Tankinhalt falsch berechnet. Das Umweltamt wurde informiert.

Auf dem Rhein bei Köln ist es am Dienstagmittag zu einem Zwischenfall auf einem Passagierschiff gekommen: Nach Angaben der Wasserschutzpolizei hatte offenbar ein Maschinist beim Tanken von Motorenöl den Tankinhalt falsch berechnet, sodass das Betriebsmittel überlief. Mehrere Liter Öl gelangten gegen 12 Uhr an einer Kaimauer am linken Rheinufer der Kölner Innenstadt ins Wasser. Dort bildete das Öl Placken, die stromabwärts in Richtung Leverkusen flossen.