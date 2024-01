„Kölle, wat es us dir jewoode“ Knöllchen während eines Auftritts in Köln verärgert Paveier

Nach ihrem Auftritt fanden die Paveier ein Knöllchen an der Windschutzscheibe ihres Bandbusses. In einem Facebook-Post wiesen die Musiker darauf hin, dass sie seit 41 Jahren vor der Stadthalle in Mülheim parken. Und formulierten schnippisch und so gar nicht gut gelaunt und jeck weiter: „Wir entschuldigen uns, dass wir nicht mit dem Lastenrad zu unserem Auftritt gefahren sind und werden uns bemühen, ab sofort unser Auto mit auf die Bühne zu nehmen.“ Ihr abschließender Kommentar: „Kölle, wat es us dir jewoode...“.