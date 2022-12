In Köln-Rodenkirchen : Pedelec-Fahrerin stirbt nach Abbiegeunfall

Am Samstagabend verstarb die 54-jährige Pedelec-Fahrerin im Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am Samstagnachmittag kam es in Köln-Rodenkirchen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 71-Jähriger erfasste beim Abbiegen eine Pedelec-Fahrerin. Die 54-Jährige starb am Abend in einem Krankenhaus.



In einem Abbiegeunfall erfasste am Samstagnachmittag ein 71-Jähriger eine 54-jährige Pedelec-Fahrerin frontal mit seinem Auto. Dies teilte die Polizei Köln am Sonntag mit. Der Autofahrer soll auf der Weißer Straße stadtauswärts unterwegs gewesen sein und wollte gegen 17 Uhr auf die Hammerschmidtstraße abbiegen.

Dabei erfasste der 71-Jährige die Kölner Pedelec-Fahrerin, die stadteinwärts auf dem Radweg entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Die 54-Jährige musste noch am Unfallort reanimiert werden, erlag jedoch am Abend im Krankenhaus ihren schweren Kopfverletzungen. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

Das Verkehrskommissariat 2 der Polizei Köln wertet die vor Ort gesammelten Spuren und Zeugenaussagen mit Blick auf den Unfallhergang aus.

(ga)