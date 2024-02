Peter Brings spielt auf Anti-AfD-Demos „Karneval ist Politik pur“

Sorge bereitet Brings die fremdenfeindliche AfD. „Es ist schon beängstigend, wie eine verfassungsfeindlich anmutende Partei wie die AfD an Zustimmung gewinnt. Dem müssen wir als Demokraten etwas entgegensetzen“, begründet der Bandleader die Teilnahme von Brings an der jüngsten Anti-AfD-Demo in Köln. „Wer von der Vertreibung von Millionen Menschen nur aufgrund ihrer Herkunft spricht, bedient sich eines Nazi-Jargons. So deutlich war das bisher noch nicht. Und wenn Sahra Wagenknecht noch immer meint, nicht alle von der AfD haben diese Gesinnung, dann hat sie nichts verstanden. Wer Demokrat ist, darf nicht mit Nazis in einer Partei zusammenarbeiten.“