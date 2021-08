Polizei fahndet nach Täter : Drei Männer in Köln mit Pfeilen getroffen und verletzt

Die Polizei fahndet in Köln aktuell nach einem Unbekannten, der Pfeile abgeschossen hat. Foto: dpa/Fabian Strauch

Köln Ein Arbeiter auf einer Baustelle, ein KVB-Mitarbeiter und ein Fußgänger sind am Montagmorgen in Köln am Barbarossaplatz von Pfeilen getroffen worden. Die Polizei fahndet nun nach dem unbekannten Täter.



In Köln sind am Montagmorgen mehrere Menschen von einem bislang unbekannten Täter mit Pfeilen beschossen worden. Der Angriff auf den Mitarbeiter einer Baustelle, auf einen Passanten sowie auf einen Mitarbeiter der Kölner Verkehrsbetriebe ereignete sich am Barbarossaplatz, wie die Polizei mitteilte. Alle drei seien durch die mehrere Zentimeter langen Pfeile getroffen und leicht verletzt worden.

Aktuell gehen die Ermittler davon aus, dass die Pfeile durch ein Blasrohr verschossen worden sind. Seit 7.30 Uhr sind mehrere Streifenteams in Köln im Einsatz und fahnden nach dem Täter oder den Tätern. Die Polizei bittet Zeugen darum, sich mit Hinweisen an das Kriminalkommissariat 51 unter der Telefonnummer 0221/229 0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu wenden.

(ga)