Standort an der Zülpicher Straße : Lukas Podolski eröffnet neuen Döner-Imbiss in Köln

Lukas Podolski öffnet in Köln einen weiteren Döner-Imbiss. Foto: Henning Kaiser

Köln In Kürze wird die Partymeile auf der Zülpicher Straße in Köln um einen Döner-Imbiss reicher: Fußballprofi Lukas Podolski will dort mit seinem Geschäftspartner Metin Dag eine neue „Mangal Döner“-Filiale eröffnen.



Von Christine Bähr

In Köln wird Lukas Podolski mit seinem Geschäftspartner Metin Dag noch eine weitere „Mangal Döner“-Filiale eröffnen. Wie der Fußballer auf seinem Instagram-Kanal zeigte, befindet sich der neueste Standort an der Ecke Zülpicher Straße/Engelbertstraße im Latin Quarter. Wann es dort losgehen soll, teilte er nicht mit.