Zeugen gesucht Polizei beschlagnahmt Autos nach Rennen in Köln

In Köln hat die Polizei am Samstagnachmittag nach einem Autorennen insgesamt drei Autos, die Führerscheine von drei Autofahrern und insgesamt acht Handys beschlagnahmt. Das Rennen soll am Samstag gegen 14 Uhr stattgefunden haben, teilte die Polizei mit. Insgesamt sollen sechs Sportwagen, die in Großbritannien zugelassen wurden, in einer Siedlung in Lövenich stark beschleunigt haben.