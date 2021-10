Hunderttausend Euro Schaden : Polizei durchsucht mehrere Corona-Testzentren in Köln

Polizei durchsucht mehrere Corona-Testzentren in Köln

Insgesamt drei Testzentren durchsuchten die Polizisten in Köln. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Köln In Köln hat die Polizei mehrere Wohnungen und Testzentren durchsucht. Die Verdächtigen sollen unrechtmäßig Soforthilfen bezogen und falsche Corona-Tests abgerechnet haben.

In Köln hat die Polizei am Mittwochmorgen mehrere Privatwohnungen und drei Testzentren durchsucht. Hintergrund sind mehrere, von der Staatsanwaltschaft Köln geführte, Verfahren wegen des Verdachts des unrechtmäßigen Bezugs von NRW-Soforthilfen sowie der unrechtmäßigen Abrechnung von Corona-Tests zum Nachteil der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein.

Wie die Polizei Köln mitteilte, durchsuchten die Beamten Wohnungen in Leverkusen, sowie in den Kölner Stadtteilen Kalk, Mülheim, Buchheim und Humboldt-Gremberg, sowie drei Testzentren in Humboldt-Gremberg, Rath/Heumar und Leverkusen-Hitdorf.