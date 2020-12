Verdacht auf Zwangsprostitution : Polizei durchsucht mit SEK mehrere Wohnungen in Köln

Polizei durchsucht mit SEK mehrere Wohnungen in Köln

Die Polizei durchsucht wegen des Verdachts auf Zwangsprostitution mehrere Wohnungen in Köln. Foto: dpa/Fabian Strauch

Köln Seit dem frühen Mittwochmorgen durchsucht die Polizei mehrere Wohnungen in Köln und Umgebung. Auch das SEK war an zwei Einsätzen beteiligt. Es handelt sich um ein Ermittlungsverfahren wegen Zwangsprostitution.

Die Polizei hat am Mittwoch neun Wohnungen in Köln und eine Wohnung im Märkischen Kreis durchsucht. Es gebe einen Zusammenhang zu einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen gemeinschaftlicher Zwangsprostitution, teilte die Polizei mit. An zwei Kölner Wohnanschriften waren demnach auch Spezialeinsatzkräfte dabei. Laut einer Sprecherin stehen acht Menschen unter Verdacht, eine Frau zur Prostitution gezwungen zu haben.