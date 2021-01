Fund in Köln : Polizei entdeckt zufällig Cannabis-Pflanzen bei Einsatz

Rund 20 Pflanzen beschlagnahmten die Polizisten. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Polizeibeamte haben in Köln eine überraschende Entdeckung gemacht. Ein 38-jähriger Mann züchtete in seinem Schlafzimmer mehrere Cannabispflanzen. Zudem machten sie in der Wohnung eine weitere Entdeckung.



Eher zufällig hat die Kölner Polizei einen Drogenfund gemacht. In der Nacht auf Freitag haben Beamten entdeckt, dass ein 38-Jähriger in seinem Schlafzimmer Cannabis anbaute. Ursprünglich waren die Beamten aufgrund einer Ruhestörung benachrichtigt worden.

Wie die Polizei mitteilte, hatten Nachbarn die Beamten gegen 3 Uhr in der Nacht benachrichtigt, da sie eine laufende Bohrmaschine hörten. In dem Schlafzimmer des 38-Jährigen fanden die Beamten schließlich rund 20 Marihuana-Pflanzen sowie technische Ausrüstung für die Pflanzenzucht und beschlagnahmten diese.