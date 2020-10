Zwei Angriffe in Köln : Freund soll Jugendliche lebensgefährlich verletzt haben

Zwei Angriffe in Köln

Köln Die Kölner Polizei ermittelt in zwei Fällen, bei denen Ex-Lebensgefährten ihre Partnerinnen angegriffen haben sollen. Eine 16-Jähriges Mädchen erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Bei der ersten Tat im Stadtteil Vogelsang, entdeckte eine Freundin der Geschädigten die schwer verletzte 16-jährige Schülerin gegen 3.30 Uhr in einem Gebüsch in einem Parkgeländes am Goldammerweg.