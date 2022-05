Unbekannter legt Feuer : Staatsschutz ermittelt nach Brandstiftung an jüdischem Friedhof in Köln

Staatsschutz ermittelt nach Brandstiftung an jüdischem Friedhof in Köln

An einem jüdischen Friedhof in Köln hat ein unbekannter Brandstifter ein Feuer gelegt. (Symbolfoto) Foto: Stefan Hermes

Köln Nach einer Brandstiftung an einem jüdischen Friedhof in Köln hat der Staatsschutz der Polizei die Ermittlungen übernommen. Ein unbekannter Brandstifter hatte dort ein Feuer gelegt.

Nach einer Brandstiftung am jüdischen Friedhof in Köln-Vogelsang hat der Staatsschutz der Kölner Polizei die Ermittlungen übernommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, hatte ein Unbekannter am frühen Mittwochabend im Außenbereich des Waschraumes des jüdischen Friedhofes ein Feuer gelegt. Doch gelang es einem Zeugen, die Flammen mit einem Eimer Wasser zu löschen. Die Außenwand des Gebäudes neben dem Friedhofseingang wurde durch das Feuer im unteren Bereich teils verrußt.