Zeugen gesucht : Unbekannter schießt in Köln auf geparktes Auto

Köln-Vingst In Köln hat am Donnerstag eine bisher unbekannte Person auf ein geparktes Auto geschossen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Schützen machen können.

In Köln-Vingst hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 0.40 und 1 Uhr eine bisher unbekannte Person vier Schüsse auf einen Ford Fiesta abgegeben. Wie die Polizei mitteilte, soll der Wagen auf einem Privatparkplatz an der Einmündung Limbachstraße/Waldstraße gestanden haben. Die 53-jährige Besitzerin des Wagens bemerkte den Schaden am Donnerstagvormittag und benachrichtige die Polizei.