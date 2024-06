Detonationen in Mülheim und Buchheim Unbekannte zünden Pyrotechnik an mehreren Hauseingängen in Köln

Eine Serie von Detonationen von mutmaßlich pyrotechnischen Gegenständen beschäftigt derzeit die Kölner Polizei. Zur ersten Zündung kam es in der Nacht zu Samstag. Im Eingangsbereich eines Wohnhauses an der Keupstraße in Köln-Mülheim wurden dabei mehrere Scheiben und die Eingangstür des Gebäudes stark beschädigt und deformiert, wie die Polizei mitteilte. Nach aktuellem Stand sind die Wohnungen in den oberen Etagen nicht betroffen und weiterhin bewohnbar, teilte die Polizei mit. Von einem hohen Sachschaden sei jedoch auszugehen. Verletzte gab es nicht.