Vorfall in Köln : Polizei fahndet nach mutmaßlichem Vergewaltiger

Köln In Köln soll am Sonntag ein bisher unbekannter Mann eine Frau im Hausflur eines Mehrfamilienhauses vergewaltigt haben. Die Polizei fahndet nach dem Mann und sucht nach Zeugen.

Die Polizei Köln fahndet nach einem mutmaßlichen Vergewaltiger. Wie die Polizei mitteilte, soll sich ein etwa 25 Jahre alter Mann am Sonntagmorgen zwischen zwei und vier Uhr in Köln in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Lütticher Straße gedrängt, eine Frau zu Boden gestoßen und vergewaltigt haben.