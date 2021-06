Fahndung in Köln : 33-Jähriger greift Schwangerer an den Bauch und in den Intimbereich

Köln In Köln hat ein 33-Jähriger einer hochschwangeren Frau zuerst an den Babybauch und anschließend in den Intimbereich gefasst. Nun fahndet die Polizei nach dem Mann.



Am Kölner Hauptbahnhof hat ein 33-Jähriger am 13. August 2020 einer hochschwangeren Frau erst an den Babybauch und anschließend in den Intimbereich gefasst. Zuvor hatte der Mann die Frau mehrfach in einer Drogerie angesprochen. Dann strich er ihr über den Bauch. Wie die Polizei mitteilte, versuchte die Frau sich höflich aus der ihr unangenehmen Situation zu entfernen und drehte sich um. Die Bewegung nutzte der Mann aus und fasste der Kölnerin in den Schambereich.

Die Bundespolizei in Köln veröffentlicht nun nach Beschluss des Amtsgerichts Köln Bilder des Tatverdächtigens im Rahmen einer Öffentlichkeitfahndung und bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes oder zu seinem Aufenthaltsorts machen können, sich unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6888000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

