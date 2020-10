Mordkommission ermittelt : Polizei findet Schwerverletzten in Kölner Wohnung und nimmt Mieter fest

Symbolfoto. Foto: DPA

Köln Die Polizei Köln hat am Donnerstag einen 54-Jährigen in Neuehrenfeld festgenommen. In seiner Wohnung war ein schwerverletzter Mann aufgefunden worden.



Die Kölner Polizei hat am Donnerstagmorgen einen 54-Jährigen vorläufig festgenommen. In seiner Wohnung in Neuehrenfeld hatten die Beamten einen schwerverletzten 36-jährigen Mann vorgefunden. Der Verletzte wird in einem Krankenhaus laut Polizei intensivmedizinisch behandelt. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.