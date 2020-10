Wegen der hohen Corona-Zahlen : Kölner Polizei führt Maskenpflicht für Beamte ein

Die Polizei Köln führt eine Maskenpflicht für Beamte ein. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Köln Die Polizei führt wegen der hohen Corona-Zahlen eine Maskenpflicht für Beamte in Köln ein. In besonderen Einsätzen dürften die Masken aber trotzdem aus bleiben. In Bonn sind die Regeln noch anders.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Kölner Polizei hat wegen der hohen Corona-Zahlen in der Stadt eine Maskenpflicht für ihre Beamten eingeführt. Polizisten würden künftig auf der Straße Maske tragen und wenn sie zu zweit im Streifenwagen sitzen, sagte eine Sprecherin.

In besonderen Einsatzlagen könne es sein, dass auf die Maske verzichtet werden müsse, zum Beispiel wenn keine Zeit mehr bleibe, sie aufzuziehen. Über die Maskenpflicht hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet.

Wie die Polizei Bonn auf Anfrage mitteilte, bestehe dort eine Maskenpflicht bislang nur innerhalb der Dienstgebäude. „Im Augenblick gilt eine Maskenpflicht nur in den Dienstgebäuden außerhalb des Arbeitsplatzes und während des Schichtwechsels.“, so Pressesprecher Frank Piontek. Die Lage und die Inzidenzwerte würden aber beobachtet. Gegebenenfalls würden dann weitere Schritte eingeleitet.

Ein Sprecher des NRW-Innenministeriums sagte, es sei bisher nicht daran gedacht, eine solche Regelung landesweit für Corona-Hotspots einzuführen.

(dpa)