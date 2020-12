Verdacht auf Zwangsprostitution : Polizei hebt „Loverboy“-Bande in Köln aus

Köln Seit dem frühen Mittwochmorgen durchsucht die Polizei mehrere Wohnungen in Köln und Umgebung. Auch das SEK war an zwei Einsätzen beteiligt. Es handelt sich um ein Ermittlungsverfahren wegen Zwangsprostitution.

Bei Durchsuchungen von neun Wohnungen in Köln sowie einer Wohnung im Märkischen Kreis hat die Polizei am Mittwoch laut Mitteilung bislang verschiedene Smartphones, Datenträger und eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sichergestellt. Auch Spezialeinsatzkräfte waren in zwei Wohnungen mit vor Ort.