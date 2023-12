Staatsschutz ermittelt Polizei leitet Schutzmaßnahmen am Kölner Dom ein

In Köln hat die Polizei am Samstagabend besondere Schutzmaßnahmen am Kölner Dom eingeleitet. Dies teilte die Polizei mit. Die Polizei habe einen Gefahrenhinweis erhalten, der sich auf Silvester beziehe, erklärte Kripochef Michael Esser, der die Maßnahmen koordiniert. Obwohl sich der Hinweis auf Silvester beziehe, wolle die Polizei „bereits heute Abend alles für die Sicherheit der Dombesucher an Heiligabend in die Wege leiten,“ so Esser weiter.