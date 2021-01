Bahnstrecke musste gesperrt werden : Unerlaubte Technoparty in aufgebrochenem Bunker in Köln

Unerlaubte Technoparty in aufgebrochenem Bunker in Köln

In Köln veranstalteten circa 30 Menschen eine unerlaubte Silvesterparty in einem aufgebrochenen Bunker. (Symbolbild) Foto: dpa/Britta Pedersen

Köln In Köln hat am Silvesterabend eine unerlaubte Techno-Party stattgefunden. Für den Einsatz mussten die Beamten einen Bahnabschnitt sperren. Zahlreiche Bahnfahrten verzögerten sich.

Nach einer unerlaubten Technoparty in einer Bunkeranlage in Köln hat die Polizei am Neujahrsmorgen Strafanzeigen gegen zwei Personen gestellt. Es soll sich um die Veranstalter handeln. Weil der Partyort nahe einer Bahnlinie liegt, waren für den Einsatz am Vormittag kurzzeitig mehrere Gleise von Regional- und S-Bahnen gesperrt worden.