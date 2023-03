Versuchtes Tötungsdelikt in Köln Nach Gewalttat auf dem Ottoplatz: Polizei nimmt 24-jährige Frau fest

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei in Köln nach vier flüchtigen männlichen Tatverdächtigen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Sie sollen in der Nacht zu Montag, 26. März, auf dem Ottoplatz in Köln-Deutz einen 33-jährigen Mann angegriffen haben. Mehrere Zeugen sollen am Ottoplatz kurz vor Mitternacht beobachtet haben, wie die vier Männer den 33-Jährigen mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Die Zeugen benachrichtigten die Polizei.