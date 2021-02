Vorfall in Köln : Bonnerin liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Vorfall in Köln

Die Beamten brachten das Fahrzeug erst in Kalk zum Stehen.

Köln In Köln hat die Polizei am Samstag eine 28-jährige Bonnerin und deren Beifahrer festgenommen. Zuvor hatte diese sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

In Köln haben am Samstagabend Polizisten eine 28-jährige Autofahrerin aus Bonn und ihren 20-jährigen Beifahrer nach einer Verfolgungsjagd festgenommen. Die Fahrerin soll sich mutmaßlich unter Drogeneinfluss befunden haben. Außerdem hatte sie keinen Führerschein.

Gegen 21.30 Uhr am Samstagabend forderte eine Zivilstreife auf der Kölner Zoobrücke die Fahrerin des VW-Polo auf, dem Streifenwagen zu folgen. Die 28-Jährige scherte allerdings aus und flüchtete. Wie die Polizei mitteilte, soll die Bonnerin bei starkem Regen mit einer Geschwindigkeit von 150 Stundenkilometern gefahren sein, obwohl die zugelassene Höchstgeschwindigkeit bei 80 lag.

An der Anschlussstelle Buchforst verließ die Bonnerin die Autobahn und fuhr über einen Gehweg in der Wipperfürther Straße, um an anderen, wartenden Autos vorbei zu kommen. Die Beamten stoppten das Fahrzeug auf Höhe der Solinger Straße und forderten die Fahrerin und ihren Beifahrer mit gezogener Schusswaffe dazu auf, das Fahrzeug zu verlassen. Die Polizisten fixierten die Beiden und brachten sie auf die Wache. Im Wagen fanden die Beamten außerdem vier „angebrochene“ Joints. Auf der Wache führte ein Arzt einen Alkoholbluttest durch. Es war nach Angaben der Polizei nicht das erste Mal, dass die 28-Jährige ohne Führerschein Auto fuhr. Das Verkehrskommisariat nahm die Ermittlungen auf.