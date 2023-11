Polizeischuss auf Jugendlichen in Köln 16-Jähriger soll Polizei trotz Warnschüssen weiter mit Messer bedroht haben

Der 16-Jährige, auf den die Polizei am Dienstagabend in Köln-Blumenberg geschossen hat, soll die Polizei vor dem Schuss mit einem Messer bedroht haben. Das gibt Pressesprecher und Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer auf GA-Nachfrage am Donnerstag bekannt. Der Jugendliche sei trotz Warnschüssen mit dem Messer weiter auf die Beamten zugegangen. Daraufhin habe einer der Polizisten geschossen und den Jugendlichen am Oberschenkel getroffen. Nachdem der Jugendliche am Dienstagabend im Krankenhaus noch in intensivmedizinischer Behandlung war, behandeln die Ärzte ihn laut Bremer jetzt wieder auf der Normalstation.