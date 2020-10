Softairwaffe : Zwei Männer zeigen Schusswaffe in Kölner Linienbus

Zwei Männer zeigen Schusswaffe in Kölner Linienbus

Köln Zwei junge Männer sollen in einem Bus in Köln eine Schusswaffe gezeigt haben. Eine Zeugin alarmierte die Polizei, die die beiden Männer kontrollierte und die Softairwaffe sicherstellte.

In der Nacht zu Mittwoch wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei vor der Wache auf dem Breslauer Platz in Köln von einer jungen Frau angesprochen. Sie informierte die Beamten über eine Pistole, die sich zwei junge Männer im Bus der KVB zunächst zeigten und nachher in einer mitgeführten Tasche verstauten.