Illegales Rennen in Köln-Müngersdorf Polizei stoppt 18-jährigen Raser im Ferrari

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Kölner Polizei in Müngersdorf einen Ferrari California beschlagnahmt. Der Fahrer, ein 18-jähriger Fahranfänger aus Köln, hatte zuvor eine andere Verkehrsteilnehmerin bedrängt und beinahe einen Unfall gebaut. Nach Polizeiangaben habe der 18-Jährige höchstwahrscheinlich an einem illegalen Autorennen teilgenommen.