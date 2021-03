Kickstarts und illegale Autorennen : Polizei stoppt mehrere gefährliche Raser in Köln

Polizei stoppt mehrere gefährliche Raser in Köln

In Köln musste die Polizei gleich mehrfach gegen Raser vorgehen. Foto: Carsten Rehder/Symbolbild

Köln Gleich drei mutmaßliche Raser hat die Polizei in den vergangenen Tagen in Köln gestoppt. Während ein Fahrer mit Kickstarts und quietschenden Reifen angeben wollte, lieferten sich zwei Fahranfänger ein gefährliches Rennen durch die Stadt.

Zwei Fahranfänger haben sich am Samstagabend in Köln ein illegales Rennen geliefert. Laut Angaben der Polizei fielen die beiden Männer Zivilbeamten gegen 22.30 Uhr durch ihre rücksichtslose Fahrweise auf der Siegburger Straße auf. An der Ampel-Kreuzung „Im Hasental“ standen die beiden auf Grün wartenden Autos schließlich nebeneinander und gaben beim Umspringen der Ampel aus dem Stand Vollgas.