20-Jähriger verliert Führerschein : Polizei stoppt illegales Straßenrennen in Köln

Köln Die Polizei musste am Montagabend in Köln-Braunsfeld ein illegales Straßenrennen stoppen. Ein 20-Jähriger war mit dem Porsche Carrera 911 seines Vaters unterwegs. Der junge Mann verlor seinen Führerschein.

In Köln-Braunsfeld hat die Polizei am Montagabend ein illegales Autorennen gestoppt. Laut Mitteilung war ein 20-jähriger Kölner im Porsche Carrera 911 seines Vaters auf der Aachener Straße unterwegs. An einer roten Ampel sprach darauf sein 21-jähriger Beifahrer einen bislang nicht bekannten Verkehrsteilnehmer an.