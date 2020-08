TÜV-Prüfung ergibt 34 Mängel : Polizei stoppt "schrottreifes" Schrottsammler-Auto in Köln

Die Polizei hat in Köln ein "schrottreifes" Auto gestoppt. Foto: Polizei Köln

Köln Einen "schrottreifen" Schrottsammler-Wagen hat die Polizei am Montag in Köln aus dem Verkehr gezogen. Eine TÜV-Prüfung ergab 34 Mängel an dem Auto, welches ein 21-Jähriger zum Sammeln von Schrott verwendet hatte.



Von Christine Bähr

In Köln hat die Polizei am Montagmittag einen Wagen aus dem Verkehr gezogen, welcher in jeglicher Hinsicht als "Schrottauto" zu bezeichnen war. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 21-jährige Fahrer den Pkw zum Sammeln von Metallschrott genutzt. Er wies jedoch so viele Mängel auf, dass er selbst in diese Kategorie fiel.