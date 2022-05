Autos und Führerscheine beschlagnahmt : Polizei stoppt Straßenrennen im Kölner Stadtteil Humbolt-Gremberg

Köln Um 1 Uhr in der Nacht rasten zwei Autos in Köln an einer Ampel los. Hinter ihnen ein Streifenwagen. Die Autos überholten sich gegenseitig, bis sie an einer roten Ampel stoppten. Die Polizei beendete die Raserei mit drastischen Maßnahmen.



In der Nacht zum 1. Mai hat die Polizei im Kölner Stadtteil Humbolt-Gremberg zwei Autos und die Führerscheine der Fahrer beschlagnahmt. Die beiden waren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt gerast, so die Polizei.

Wie die Kölner Polizei mitteilt, waren die Wagen einem Streifenteam gegen 1 Uhr aufgefallen. Der graue Mercedes - es sollte sich später herausstellen, dass der Fahrer 21 Jahre alt ist - und ein dunkler Jeep mit einem elf Jahre älteren Herrn am Steuer standen an der Kreuzung Max-Glomsda-Straße/Rolshover Straße in Köln-Poll. Beide Fahrzeuge standen an der Ampel unmittelbar vor dem Streifenwagen nebeneinander.