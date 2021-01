Auseinandersetzung in Köln : Polizei sucht Tatverdächtige nach Attacke auf 24-Jährigen

Köln Nach einer Attacke auf einen 24-Jährigen im vorvergangenen Jahr in Köln hat die Polizei Fahndungsfotos der Tatverdächtigen veröffentlicht. Das Opfer der Tat wurde damals mit einer Stichverletzung schwer verletzt.

Zwei Männer stehen in Verdacht, bei einem Angriff auf einen 24-Jährigen beteiligt gewesen zu sein. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt. Die Tat ereignete sich laut Polizei bereits vor mehr als einem Jahr am 10. November 2019 an der Zülpicher Straße in Köln. Nun wurden Aufnahmen der Tatverdächtigen aus der Tatnacht zur öffentlichen Fahndung freigegeben.